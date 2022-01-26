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42 минуты назад

Совфед одобрил закон о пожизненном заключении педофилов. Видео

В Совете Федерации РФ обсудили вопрос об усилении меры ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фрагмент видео публикует официальный Telegram-канал издания «Известия».

Первый заместитель Председателя Совфеда Андрей Турчак внес на рассмотрение сенаторов закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в котором предусматривается усиление наказания для лиц, совершивших особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Во время обсуждения документа Андрей Турчак выразил мнение о необходимости введения пожизненного заключения не только для рецидивистов, но и для тех, кто совершил преступление впервые. Такое уголовное наказание позволит изолировать навсегда от общества серийных преступников.

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