В Совете Федерации РФ обсудили вопрос об усилении меры ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фрагмент видео публикует официальный Telegram-канал издания «Известия» .

Первый заместитель Председателя Совфеда Андрей Турчак внес на рассмотрение сенаторов закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в котором предусматривается усиление наказания для лиц, совершивших особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Во время обсуждения документа Андрей Турчак выразил мнение о необходимости введения пожизненного заключения не только для рецидивистов, но и для тех, кто совершил преступление впервые. Такое уголовное наказание позволит изолировать навсегда от общества серийных преступников.