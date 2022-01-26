Лавров рассказал о провокациях Запада против России и Китая

США делают попытки «наказать» Россию и Китай посредством санкций, в том числе против спецслужб, провокациями и медиа-кампаниями, заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы .

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику — прежде всего нашу страну и КНР, — [на Западе] пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и много другого», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров обвинил США в том, что Вашингтон продолжает подталкивать власти Киева к прямым провокациям, направленным против России. По словам министра, в последнее время Белый дом вместе с европейскими союзниками все больше наращивает военно-политическое давление на Кремль и удваивает усилия по сдерживанию.