Кадыров: «Мое место в Чеченской республике»

«Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — написал Кадыров в своём Telegram-канале.