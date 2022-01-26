Володин указал на цели США по отношению к РФ после заявления Байдена

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможные санкции против президента России санкциями «против выбора народа» страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Президент США Джо Байден ранее заявил, что допускает введение персональных санкций против Владимира Путина в случае эскалации украинского кризиса.

«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России», - так прокомментировал это Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, США не устраивает, что при Путине Россия стала «сильной и самостоятельной».

Володин связал угрозу санкций с тем, что Путин «не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе», сделал РФ экономически независимой, «проводит политику в интересах ее граждан», укрепил обороноспособность страны и «заставил считаться с Россией».

«В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», - подчеркнул он.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.