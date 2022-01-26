Россия отказалась восстанавливать постпредство при НАТО

Россия не будет восстанавливать свое постоянное представительство при НАТО, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

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По его словам, Североатлантический альянс предложил вернуться к той точке, на которой представительство завершило свою работу, а именно к дипломатическому составу в количестве 10 человек, в том числе - техперсонал. Это Москву не устраивает.

Как считают в Совете Федерации, разговоры о возобновлении работы постпредства РФ сейчас несвоевременны — для начала необходимо добиться прогресса в переговорах по гарантиям безопасности.

Собеседник агентства отмечает: учитывая, что альянс предложил фактически вернуться к положению, которое установилось после недавней высылки российских дипломатов, такое заявление — риторический оборот, за которым не стоит реального намерения возобновить полноценную работу представительств.

Статус двусторонних отношений был понижен осенью 2021 года. В начале октября в ответ на «враждебную активность России в странах — членах НАТО» альянс выслал восемь сотрудников российского постпредства и упразднил должности еще двоих, оставив в миссии 10 человек. После этого Москва объявила, что с 1 ноября 2021 года закрывает свое представительство при НАТО и Информбюро альянса в Москве.