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39 минут назад

Россия отказалась восстанавливать постпредство при НАТО

Россия не будет восстанавливать свое постоянное представительство при НАТО, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

Россия отказалась восстанавливать постпредство при НАТО
Фото: РамблерРамблер

По его словам, Североатлантический альянс предложил вернуться к той точке, на которой представительство завершило свою работу, а именно к дипломатическому составу в количестве 10 человек, в том числе - техперсонал. Это Москву не устраивает.

Как считают в Совете Федерации, разговоры о возобновлении работы постпредства РФ сейчас несвоевременны — для начала необходимо добиться прогресса в переговорах по гарантиям безопасности.

Собеседник агентства отмечает: учитывая, что альянс предложил фактически вернуться к положению, которое установилось после недавней высылки российских дипломатов, такое заявление — риторический оборот, за которым не стоит реального намерения возобновить полноценную работу представительств.

Статус двусторонних отношений был понижен осенью 2021 года. В начале октября в ответ на «враждебную активность России в странах — членах НАТО» альянс выслал восемь сотрудников российского постпредства и упразднил должности еще двоих, оставив в миссии 10 человек. После этого Москва объявила, что с 1 ноября 2021 года закрывает свое представительство при НАТО и Информбюро альянса в Москве.

Ранее о том, что НАТО было бы заинтересовано в восстановлении дипмиссий, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг 12 января по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

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