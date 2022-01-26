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1 час назад

Оценена вероятность введения Байденом санкций против Путина

То, что лично президент США Джо Байден допустил введение санкций против президента России Владимира Путина, не гарантирует их принятие. Так вероятность рестрикций лично против российского лидера оценил Павел Шариков, руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН и эксперт клуба «Валдай», в беседе с «Лентой.ру».

Оценена вероятность введения Байденом санкций против Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, то, что подобная идея прозвучала из уст самого президента США, а не какого-то конгрессмена, повышает ее статус, но не значит, что подобные санкции будут действительно введены.

«Но опять же в нынешних условиях тотальной неопределенности нельзя назвать их абсолютно исключенными и оторванными от реальности», — отметил политолог.

Ранее Байден подтвердил возможное введение санкций против Путина в случае вторжения России на Украину. Американский президент также подчеркнул, что эскалация вокруг Украины может изменить мир, однако рассуждать о вероятности эскалации — это «как гадать на чайных листах».

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