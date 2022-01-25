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16 минут назад

Толстой не стал вице-спикером ПАСЕ от России

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой не стал вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы от РФ. Он не смог получить абсолютного большинства голосов в обоих турах голосования. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на председателя ПАСЕ Тини Кокс.

Толстой не стал вице-спикером ПАСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом туре голосования Толстого поддержали 73 депутата из 79 необходимых, во втором — 79 из 106 требуемых.

«Ждем завтра — будет подтверждение полномочий нашей делегации. Мы должны выдвинуть другую кандидатуру, потому что это квота России. До тех пор место вице-спикера остается вакантным», — заявил Daily Storm пресс-секретарь Толстого.

На открывшейся в понедельник сессии ПАСЕ приняли решение о вынесении кандидатуры зампреда Госдумы на отдельное голосование, потому что одна из парламентариев выступила против него.

Толстой был избран руководителем делегации России в ПА ОБСЕ в 2017 году, а в 2020 году его назначили на пост зампреда ПАСЕ.

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