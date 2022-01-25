МВД предложило упростить процедуру получения убежища в РФ

Министерство внутренних дел (МВД) предложило упростить процедуру получения убежища в России. Об этом во вторник, 25 января, сообщает ТАСС.

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В подготовленном ведомством законопроекте поднимается вопрос о создании нового института «временной защиты», который должен будет стать «экстренным предварительным средством обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России». Отмечается, что необходимость в его подготовке назрела после кризиса на Украине в 2014 году.

«Порядок предоставления и прекращения временной защиты, а также источники и порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением временной защиты, уполномочено будет определять правительство РФ аналогично действующим положениям федерального закона о беженцах», — говорится в документе.

Инициатива предусматривает подачу одного заявления о предоставлении убежища, которое позволит определить правовой статус иностранца. С помощью этого решения срок рассмотрения документов получится сократить более чем на три месяца. Согласно действующей практике, при обращении за убежищем иностранцам приходится подавать отдельные заявления о предоставлении статуса беженца и временного убежища.

МВД также предлагает ввести запрет на предоставление информации о соискателях убежища в России и лицах, получивших его, без письменного согласия. Запрет будет распространяться как на государственные должностные лица и госорганы, так и на СМИ.