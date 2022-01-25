Газ назвали политическим оружием Европы против России

Посол России в Китае Андрей Денисов считает, что так называемые «партнеры» используют газ как политическое оружие против России, пишет «Прайм».

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«Некоторые эксперты говорят, что энергетический кризис в Европе возник из-за высоких цен на энергоносители, прежде всего на газ. Мы считаем, что эта точка зрения глубоко ошибочная: на самом деле наоборот, высокие цены на газ возникли из-за ошибочной экономической политики наших европейских партнеров. Мы много раз обращали внимание на это, но нас не слушали, вот мы теперь видим результат», - сказал Денисов в ходе пресс-конференции.

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По его словам, разумную энергетическую политику необходимо строить, сочетая интересы производителей, потребителей и транзитеров. Денисов подчеркнул, что бескризисное энергоснабжение можно обеспечить только с учетом долгосрочного подхода и долгосрочного планирования.

Он считает, что преодоление энергокризиса в Европе должно быть результатом совместных усилий всех вовлеченных сторон, Россия в одиночку не сможет этого сделать.

«Я повторяю, речь о Европе. Что касается Азии и АТР, здесь отношения выстраиваются на долгосрочной основе, поэтому никаких то признаков кризиса нет и быть не может», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Москва до последнего пункта, с опережением и превышением, выполняет контрактные обязательства. В качестве примера Денисов привел объемы поставок газа в Европу в 2021 году, которые примерно на 10% превысили контрактные. По его словам, также выполняются все обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что как продавец газа Россия заинтересована в дальнейшем функционировании украинского транзита как одного из путей доставки газа в Европу.

Посол отметил, что Россия неоднократно предлагала рецепты решения имеющихся в этой области трудностей, и их легко можно было бы преодолеть, если бы в вопросы поставок газа партнеры не добавляли разного рода политические соображения.

«Некоторые люди на Западе обвиняют Россию, что, дескать, Россия собирается использовать поставки газа как некое политическое оружие», - сказал дипломат.

По его мнению, мы все видим, что получается ровно наоборот — газ как политическое оружие используется против России нашими так называемыми «партнерами».