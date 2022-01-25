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22 минуты назад

Мишустин поручил опубликовать план действий на случай ковида

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил опубликовать методические рекомендации для россиян на случай ковида. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин поручил опубликовать план действий на случай ковида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рекомендации будут включать описание действий, которые необходимо предпринять заболевшим коронавирусом, а также описание лечения.

Мишустин назвал ситуацию с ковидом крайне напряженной и призвал россиян вакцинироваться.

«Обращаюсь ко всем гражданам - в случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. <…> Все меры защиты прежние: большое значение имеет своевременная вакцинация», - подчеркнул он.

В ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, сейчас он встречается в большинстве стран, в том числе в России. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 18 января 60 процентов заражений коронавирусом в РФ приходились на дельта-штамм, 40 процентов - на омикрон и другие варианты.

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила 25 января, что заболеваемость коронавирусом в стране за неделю выросла вдвое. Чаще всего болеют подростки 15-17 лет и взрослые 30-49 лет. Случаи омикрона зарегистрированы в 68 регионах.

Попова подчеркнула, что почти 70 процентов пациентов с омикроном не были привиты от COVID-19.

Политика,Михаил Мишустин,Анна Попова,Татьяна Голикова,
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