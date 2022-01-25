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1 час назад

Умер известный российский журналист

Умер известный российский журналист
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известный советский и российский журналист, писатель и драматург Владимир Губарев умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Союза журналистов России.

Сообщение о кончине Губарева было опубликовано 25 января. Причина смерти журналиста не уточняется.

Губарев родился в 1938 году в Белоруссии. Он работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», где занимался темами науки и освоения космоса. Он также освещал проблемы геологии, природопользования, управления горной промышленностью. Помимо того, журналист вел цикл передач «Реальная фантастика» на телеканале «Культура».

Отмечается, что Губарев написал шесть пьес, среди которых — «Саркофаг», посвященная Чернобыльской аварии и имевшая большой успех за рубежом. Также в послужном списке журналиста множество интеллектуальных и научно-популярных работ о космосе и научном прогрессе,14 книг в серии «Судьба науки и ученых России».

Ранее стало известно о смерти журналистки Натальи Горбуновой, входившей в кремлевский пул РИА Новости. В феврале 2022 года ей должно было исполниться 48 лет.

Политика,Владимир Губарев,Наталья Горбунова,Комсомольская правда,РИА Новости,
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