Умер известный российский журналист

Известный советский и российский журналист, писатель и драматург Владимир Губарев умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Союза журналистов России.

Сообщение о кончине Губарева было опубликовано 25 января. Причина смерти журналиста не уточняется.

Губарев родился в 1938 году в Белоруссии. Он работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», где занимался темами науки и освоения космоса. Он также освещал проблемы геологии, природопользования, управления горной промышленностью. Помимо того, журналист вел цикл передач «Реальная фантастика» на телеканале «Культура».

Отмечается, что Губарев написал шесть пьес, среди которых — «Саркофаг», посвященная Чернобыльской аварии и имевшая большой успех за рубежом. Также в послужном списке журналиста множество интеллектуальных и научно-популярных работ о космосе и научном прогрессе,14 книг в серии «Судьба науки и ученых России».