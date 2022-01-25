Мишустин уволил арестованного замминистра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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«Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

21 января Хорошевский суд Москвы арестовал Токарева до 18 марта. Его обвиняют в мошенничестве, ущерб от которого превысил 523 млн рублей. Сам чиновник все обвинения отрицает.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций. В ходе обысков, проведенных в его служебном кабинете и дома накануне, были изъяты цифровые носители, документы и другие предметы.

Позднее стало известно, что Токарева поместили в московское СИЗО-4. По словам члена ОНК Москвы Евы Меркачевой чиновник не жаловался на условия в изоляторе и был в хорошем расположении духа, но у него диагностировали рассеянный склероз, в связи с чем ему может понадобиться медицинская помощь.