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1 час назад

Джо Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции и попал на видео

Президент США Джо Байден обозвал репортера «Fox News» Питера Дуси после вопроса об инфляции в стране. Инцидент произошел во время прямой трансляции в Белом доме. Видео появилось в telegram-канале «Shot».

Сообщается, что Дуси поднял тему инфляции, которая в прошлом году достигла рекордных значений за 40 лет.

«Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», - приводит слова Джо Байдена telegram-канал «Shot».

Ранее Байден уже критиковал деятельность Дуси и других журналистов-республиканцев Fox News, которые частенько задают острые вопросы.

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