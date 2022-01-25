Джо Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции и попал на видео

Президент США Джо Байден обозвал репортера «Fox News» Питера Дуси после вопроса об инфляции в стране. Инцидент произошел во время прямой трансляции в Белом доме. Видео появилось в telegram-канале «Shot».

Сообщается, что Дуси поднял тему инфляции, которая в прошлом году достигла рекордных значений за 40 лет.

«Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», - приводит слова Джо Байдена telegram-канал «Shot».