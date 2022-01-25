В Совфеде раскрыли причину эвакуации западных дипломатов из Киева

Решение западных стран эвакуировать посольства из Киева является «очередным вбросом» для нагнетания обстановки. Такое мнение «Известиям» высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Он указал, что Запад и Украина уже не первое десятилетие воплощают план по запугиванию соседей и себя.

«Вбросы об агрессии продолжаются по всему периметру. Так нельзя. Иначе скоро на улицах европейских городов будет очень много седых напуганных людей», — заявил политик.

По состоянию на вечер 24 января, о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть Украину заявили всего четыре страны: США, Великобритания, Австралия и Германия. От других стран и организаций подобных уведомлений не поступало, добавили в МИД Украины.