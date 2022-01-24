Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале опубликовала серию снимков с улыбающимся главой ведомства Сергеем Лавровым в ответ на статью во французском издании Figaro.
Figaro опубликовало посвященную Лаврову статью «Бескомпромиссный дипломат», где говорится, что лицо главы российского МИДа «без всякого намека на улыбку напоминает образы времен холодной войны».
«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у «Фигаро» получилось», - прокомментировала статью Захарова.
Она также опубликовала ролик с серией фотографий улыбающегося и смеющегося Лаврова.