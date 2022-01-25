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19 минут назад

Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США

Дипломатические миссии РФ в США продолжают работу в штатном режиме. Сообщения об эвакуации их сотрудников в связи с ситуацией вокруг Украины не соответствуют действительности. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол России раскрыл "несусветную ложь" США
Фото: ReutersReuters

"Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало", - отметил глава миссии.

По его словам, посольство и консульства продолжают выполнять свои функции.

"Главная задача на эту неделю - получить письменные ответы от американской стороны на российские предложения по двум документам о гарантиях безопасности, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе", - заявил Антонов.

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Стоит отметить, что изначально США обещали предоставить такой ответ еще на прошлой неделе. Во время встречи заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман 9-10 января американская делегация пообещала дать такой ответ "на следующей неделе", то есть в промежутке между 17 и 23 января. Эти же слова прозвучали во время переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном уже 21 января.

"В ближайшие дни мы проведем переговоры с нашими партнерами и союзниками и после этого, надеюсь, более подробно и в письменном виде передадим России наши обеспокоенности и идеи на следующей неделе", - заявил Блинкен.

Политика,Уэнди Шерман,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Госдеп США,
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