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29 минут назад

Антонов назвал ложью слухи об эвакуации российских дипломатов из США

Информация о начале эвакуации российских дипломатов из США является ложью. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в понедельник, 24 января.

Антонов прокомментировал сообщения об эвакуации дипломатов из США
Фото:  Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

— Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме, — рассказал дипломат.

Указаний из Москвы и предписаний Госдепа посольство не получало, заверил он. Дипломатическая миссия продолжает выполнять свои функции, приводит слова Антонова РИА Новости.

Россия эвакуирует дипломатов с Украины

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

В тот же день СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может направить от одной до пяти тысяч военнослужащих, а также корабли и авиацию в Европу и страны Прибалтики на фоне обострения ситуации на Украине. Отмечается, что 22 января лидер встретился с высокопоставленными представителями Пентагона, которые предложили ему несколько вариантов действий относительно угрозы «вторжения» России на Украину.

Политика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,НАТО,Госдеп США,Пентагон,РИА Новости,
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