В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
24 минуты назад

Толстой рассказал о последствиях ущемления прав российских делегатов в ПАСЕ

Любое ущемление в правах членов делегации из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может привести к тому, что вся делегация покинет сессию, заявил руководитель российской делегации в ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой. Зимняя сессия ассамблеи началась в Страсбурге в понедельник, 24 января, и продлится до 28 января. В первый день работы должен быть избран новый глава организации.

Толстой рассказал о последствиях ущемления прав российских делегатов в ПАСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наши дорогие друзья из Прибалтики и с Украины не изменяют своим традициям: в первый день зимней сессии ПАСЕ они оспорили полномочия российской делегации. Как, впрочем, они это делают каждый год <...>. Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведёт к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации, — написал Толстой в своём Telegram-канале.

Также глава делегации пояснил, что стоит надеяться на «здравый смысл наших европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов», когда будут принимать решения о полномочиях делегации РФ, это должно произойти в среду, 26 января.

Ранее участники зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Вопрос был передан на рассмотрение профильных комиссий.

В общей сложности было подано два протеста от литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса и украинского депутата Евгении Кравчук. За их предложения проголосовали соответственно 49 и 47 участников сессии.

Политика,Петр Толстой,Совет Европы,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители