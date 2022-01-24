Толстой рассказал о последствиях ущемления прав российских делегатов в ПАСЕ

Наши дорогие друзья из Прибалтики и с Украины не изменяют своим традициям: в первый день зимней сессии ПАСЕ они оспорили полномочия российской делегации. Как, впрочем, они это делают каждый год <...>. Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведёт к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации, — написал Толстой в своём Telegram-канале.