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50 минут назад

ЕС ужесточит санкции против России из-за Крыма

Евросоюз планирует ужесточить санкции против России за «аннексию» Крыма. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный отчет посольства Германии в Брюсселе.

К ужесточению санкций призвали представители Литвы, Болгарии, Румынии, Дании и ряда других стран в ходе заседания рабочей группы с представителями стран ЕС. Планируется, что в связи с «продолжающейся русификацией аннексированной территории» в санкционный список по Крыму добавят еще пять физических лиц и организаций.

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В отчете не раскрываются имена и названия тех, кто должен подвергнуться дополнительным санкциям. К такой информации применяются специальные меры конфиденциальности, чтобы субъекты данных не могли принять меры предосторожности до официального принятия решения о санкциях и их вступления в силу, отмечает Spiegel.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.

Политика,Видео,ООН,ЕС,Spiegel,
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