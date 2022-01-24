ЕС ужесточит санкции против России из-за Крыма

Евросоюз планирует ужесточить санкции против России за «аннексию» Крыма. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный отчет посольства Германии в Брюсселе.

К ужесточению санкций призвали представители Литвы, Болгарии, Румынии, Дании и ряда других стран в ходе заседания рабочей группы с представителями стран ЕС. Планируется, что в связи с «продолжающейся русификацией аннексированной территории» в санкционный список по Крыму добавят еще пять физических лиц и организаций.

В отчете не раскрываются имена и названия тех, кто должен подвергнуться дополнительным санкциям. К такой информации применяются специальные меры конфиденциальности, чтобы субъекты данных не могли принять меры предосторожности до официального принятия решения о санкциях и их вступления в силу, отмечает Spiegel.