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18 минут назад

Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»

Основы внешней политики России, куда входит Чечня, формирует президент страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заявившего, что он присоединил бы Украину к России, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что Кадыров, как и все граждане России, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

«Но в целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства, и к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — напомнил пресс-секретарь президента России.

Ранее Кадыров заявил, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». По его мнению, сейчас Украина находится под контролем США.

С аналогичным заявлением глава Чечни выступал в декабре 2021 года.

«Мое глубокое убеждение. Если господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране», — отметил глава республики.

Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной

Позже он уточнил, что это высказывание —его личное мнение как гражданина России.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,РИА Новости,
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