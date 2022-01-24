Глава СПЧ призвал Кадырова оставаться в правовом поле

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и потребовал их задержать.

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«В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своем телеграм-канале, иметь такую же серьезную доказательную базу», – цитирует «Интерфакс» Фадеева.

«Мне известно о непростых отношениях между Игорем Александровичем (Каляпиным) и Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым), но я хотел бы обратить внимание на то, что Игорь Каляпин является членом президентского совета, консультативного органа при главе государства. На эту должность он был назначен указом президента России, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками», – добавил председатель СПЧ.

Заявления Кадырова прозвучали в контексте бегства из России бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», – написал Кадыров.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.

Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».

При этом он заявил, что искать судью будут по закону. «Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», – заявил Кадыров.

Член СПЧ Игорь Каляпин руководит «Комитетом против пыток» (2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица). С этой организацией сотрудничает Абубакар Янгулбаев, сын судьи.