Российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали», – сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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По ее словам, МИД не увязывает переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена с решением Вашингтона эвакуировать американское посольство в Киеве.

«Они (госдепартамент) предупреждение своим гражданам, ну и наверное не своим, а всем, относительно того, что на Украину ездить опасно, опубликовали еще, мне кажется, недели две назад, дней 10 назад. Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку», – сказала Захарова.

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.

В этот же день Британия начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей. Дипломатическое ведомство при этом продолжит работу.

Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».