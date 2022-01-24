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26 минут назад

Запад использует Украину как поле для экспериментов, заявила Захарова

Западные страны используют Украину как инструмент проведения своих интересов в регионе и как поле для экспериментов, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Площадка для экспериментов»: Захарова о позиции ЕС по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные», — заявила дипломат.

Она считает, что это позволяет странам Запада «поддерживать этот огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать». В такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств «агрессии» со стороны Москвы и нарушения ею международного права.

«Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим», — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ предупредила, что западные страны готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины. По ее словам, не исключается, что они могут быть информационными или военными.

Также, по словам Захаровой, прорабатывается возможность визита главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву. Соответствующий запрос уже получен.

Политика,Мария Захарова,МИД,газета "Известия",
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