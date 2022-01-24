На Украине раскрыли «истинные цели» поездки Путина на ОИ в Пекине

«Я думаю, что Путин не будет занят слишком на экскурсиях и слишком просматривать спортивные соревнования, я думаю, что больше времени он потратит на налаживание отношений с Китаем. Отношения России и Китая о многом уже сказали и нужно анализировать с точки зрения восточной философии, а сказано было уже слишком много» — рассказал он.