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1 час назад

Жириновский рассказал об угрожающей России изнутри «мафии»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России угрожает «собачья мафия», преследующая скрытую цель уничтожения российского народа. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дума ТВ».

Жириновский рассказал об угрожающей России изнутри «мафии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик добавил, что мафия транслирует рекламу собачьего корма. Таким образом он отреагировал на инцидент в Забайкальском крае, где бродячие собаки загрызли семилетнего ребенка.

Жириновский предложил направить весь бюджет на корм для собак и приюты или «спустить» полномочия по регулированию численности бездомных животных на местный или региональный уровень, чтобы прокуроры решали, что делать с собаками.

«Действующее законодательство, предполагающее отлов, чипирование и стерилизацию бродячих животных, а затем возвращение в среду обитания, неэффективно», — отметил лидер ЛДПР.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак нужно расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». Кроме того, следует разобраться, откуда у них деньги на деятельность, уточнил он.

Политика,Нападение собак,Александр Михайлов,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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