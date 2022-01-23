Путин: «С этим ковидом жить невозможно нормально»

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ирана Ибрагимом Раиси пожаловался на то, что из-за пандемии коронавируса нормальная жизнь стала невозможной. В интернете появилось видео этого момента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Салам алейкум» – сказал президент Ирана, входя в зал переговоров в Кремле.



«Алейкум ас-салам, - ответил Путин.

После этого российский лидер добавил: «С этим ковидом жить невозможно нормально». Вероятно, он имел в виду особые меры, предпринятые службами протокола и врачами.

Иранский лидер также сказал, что «очень рад видеть» Путина.

«Взаимно», - ответствовал глава России.

19 января в Москву прилетел новый президент Ирана Ибрагим Раиси. Он встретился с Владимиром Путиным и выступил перед депутатами Госдумы.

Основной темой стала иранская ядерная проблема, где Россия выступает посредником. Кроме того, страны обсудили политическое и военное взаимодействие в Сирии.

Ас-салям алейкум («мир вам») — арабское приветствие, используемое мусульманами разных национальностей. Это эквивалент слова «здравствуйте». В ответ традиционно говорят алейкум ас-салям: «и вам мир».