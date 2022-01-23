Захарова рассказала о готовящейся крупной провокации Запада

Министерство иностранных дел Великобритании заранее готовило вброс, в котором сообщалось о планах сменить власть на Украине. О готовящейся со стороны Запада провокации официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее мнению, на Западе рассчитывали, что российская сторона не сумеет вовремя отреагировать на это.

Захарова отметила, что на Западе для провокаций создают информационное поле. Без него они не могут действовать, уверена дипломат.

Представитель МИД России подчеркнула, что в дальнейшем западная сторона может провести ряд информационных провокаций и манипуляций.

Накануне МИД России прокомментировал заявления британских коллег о якобы планах Кремля привести к власти на Украине «лояльного, пророссийского президента». Представители дипведомства назвали эти сообщения чушью и дезинформацией и потребовали от Великобритании прекратить провокации.