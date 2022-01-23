Зюганов дал совет Путину для победы над НАТО

По словам лидера КПРФ, российскому президенту необходимо почитать труды Владимира Ленина и изучить его политические инструменты. Это позволит восстановить Россию, уверен Зюганов.

«Я вчера очень внимательно пересмотрел и перечитал книгу „У великой могилы“ 1924 года издания эту книгу. И советую президенту и правительству внимательно ее изучить. Последующие руководители СССР продолжили ленинскую политику, проведя индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, укрепили мощь нашей державы, всему этому должны учиться нынешние правители», — отметил политик.

«НАТОвцы, американцы и глобалисты душат Россию, потому что им не нужны конкуренты. И поэтому нам надо сделать все, чтобы ленинско-сталинская модернизация была реализована в новых условиях», — подытожил Зюганов.