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6 минут назад

Зюганов дал совет Путину для победы над НАТО

Представитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов дал совет президенту России Владимиру Путину для победы над альянсом НАТО. Своим мнением он поделился в беседе с журналистами издания «Свободная пресса».

Зюганов дал совет Путину для победы над НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам лидера КПРФ, российскому президенту необходимо почитать труды Владимира Ленина и изучить его политические инструменты. Это позволит восстановить Россию, уверен Зюганов.

«Я вчера очень внимательно пересмотрел и перечитал книгу „У великой могилы“ 1924 года издания эту книгу. И советую президенту и правительству внимательно ее изучить. Последующие руководители СССР продолжили ленинскую политику, проведя индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, укрепили мощь нашей державы, всему этому должны учиться нынешние правители», — отметил политик.

«НАТОвцы, американцы и глобалисты душат Россию, потому что им не нужны конкуренты. И поэтому нам надо сделать все, чтобы ленинско-сталинская модернизация была реализована в новых условиях», — подытожил Зюганов.

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,НАТО,КПРФ,интернет-издание "Свободная пресса",
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