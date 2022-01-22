Посол: Венесуэла готова оказать военную помощь России

«Безусловно. С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами», — сказал он.