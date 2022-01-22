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13 минут назад

Российский посол заявил о готовности Венесуэлы оказать военную помощь России

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о готовности Венесуэлы оказать военную помощь России в случае обострения отношений с США. Он ответил на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Посол: Венесуэла готова оказать военную помощь России
Фото: ReutersReuters

«Безусловно. С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами», — сказал он.

Россия оценила военное сотрудничество с Венесуэлой

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говоря о размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэеле, нельзя забывать о том, что это суверенные страны. По его словам, это независимые страны, которые сами в праве решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.

Политика,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,
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