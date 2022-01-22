Bloomberg: Китай попросил Путина не нападать на Украину во время Игр

Китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады, которая пройдет в феврале в Пекине. Как узнало информагентство Bloomberg, власти КНР опасаются, что российское «вторжение» на Украину затмит в международной повестке выгодное для Китая мероприятие. Кроме того, Пекин тревожит то, что с началом военных действий Китай может быть втянут в дипломатический конфликт. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что не собирается атаковать Украину. МИД России назвал новость Bloomberg фейком от американских спецслужб, а само агентство — «информационной помойкой».

Фото: Dmitri Lovetsky/AP Dmitri Lovetsky/AP

Си Цзиньпин хочет укрепить свой авторитет перед третьим сроком на посту главы страны, поэтому для него так важна зимняя Олимпиада, поясняет Bloomberg. Последнее, что нужно Китаю, пишет агентство, это чтобы Путин «затмил» такое важное для страны событие.

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Председатель КНР мог попросить Путина не нападать на Украину, чтобы не мешать Олимпиаде, во время недавнего телефонного разговора между политиками, сообщило агентство со ссылкой на анонимного дипломата в Пекине. По официальным данным Кремля, Путин не связывался по телефону с Си Цзиньпином с начала года.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подобные утверждения распространяют американские спецслужбы, чтобы оправдать несбывшиеся прогнозы о зимнем нападении России на Украину.

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. <...> Ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников эта информационная помойка не приводит», — указала Захарова.

По ее мнению, некий «дипломат в Пекине», на которого ссылается Bloomberg — это представитель американцев.

«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак «не нападем». И вот, вроде, по их логике, прекрасный момент - Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает..., но мимо», — пояснила Захарова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, Паралимпийские зимние игры — с 4 по 13 марта.

Путин по приглашению председателя КНР посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. МИД России указал, что в тот же день Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, которые «будут охватывать весь спектр отношений» между двумя странами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что накануне этих переговоров он также проведет встречу по всей международной повестке с министром иностранных дел Китая Ван И.

Bloomberg отмечает, что Китай и Россия часто поддерживают друг друга на международной арене. В декабре Си Цзиньпин во время встречи по видеосвязи назвал Путина «старым другом» и указал, что они провели уже почти четыре десятка встреч с 2013 года.

Нападение России на Украину в разгар Олимпиады, предупреждает Bloomberg, спровоцирует «глобальный кризис безопасности с США и Европой». Это рискует втянуть Китай в дипломатический конфликт.

МИД Китая 14 января призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие, которое начинается за семь дней до начала Олимпиады и длится семь дней после окончания Паралимпийских игр. Таким образом, в этом году период перемирия охватывает окно с 28 января по 20 марта. Ранее соблюдать олимпийское перемирие на фоне предстоящих игр попросила генассамблея ООН.

«Генеральная Ассамблея настоятельно призывает государства-члены соблюдать в рамках Устава ООН – по отдельности и коллективно – «олимпийское перемирие», — говорится в сообщении организации.

Традиция соблюдать олимпийское перемирие зародилась в древней Греции, где она называлась «экехерия». В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать перемирие. В 1993 году о том же впервые попросила ООН.

Путин действительно создаст «очень негативный фон» для Олимпиады, если на фоне нее вторгнется на Украину, считает старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Путину необходимо учитывать интересы идеологических партнеров и вести себя максимально осторожно», — отметил эксперт.

Два источника Bloomberg, знакомые с недавними оценками Запада, считают, что Россия вряд ли начнет полномасштабное вторжение немедленно. По их мнению, Москва организует «ограниченное вторжение» на Украину в середине февраля. Параллельно Россия может устраивать кибератаки и предпринимать другие попытки дестабилизировать Украину.

США с осени 2021 года предупреждают союзников о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину. Российская сторона в ответ неоднократно говорила, что подобных планов у Кремля нет, а слухи о якобы готовящемся вторжении распространяют на Западе, чтобы дискредитировать Россию. В Кремле подчеркивали, что Россия может перемещать войска в пределах своей территории на свое усмотрение, и это не угрожает другим странам.

«Риторика звучит весьма агрессивная с американской стороны и со стороны европейских столиц в наш адрес. Мы видим многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной агрессии России против Украины», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале декабря прошлого года.