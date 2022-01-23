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43 минуты назад

Жириновский посоветовал Зеленскому бежать из Украины

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский призвал президента Украины Владимира Зеленского «упаковывать чемоданы» и готовиться к бегству из страны. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Жириновский посоветовал Зеленскому бежать из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Жириновский посоветовал исключить любые переговоры с лидером Украины.

«Ни на какие уступки мы не должны идти. А Зеленский расстреливает наших граждан каждый день. На какие уступки он пойдет? Выдавать не десять патронов, а семь патронов? Чтобы убивать меньше русских?» — заявил политик.

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Он также отметил, что сейчас на Украине наблюдается нехватка газа, угля, нефти и продуктов питания, из-за чего граждане массово закупают предметы первой необходимости.

«Поэтому Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии», — добавил Жириновский.

Ранее в январе Зеленский пообещал вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. Так, в своей речи в ходе рабочей поездки в Запорожье он напомнил, что около 100 лет назад был провозглашен Акт объединения, когда Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) объединились в одно государство.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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