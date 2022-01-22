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46 минут назад

Пашинян позвонил Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

Пашинян позвонил Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе разговора были обсуждены реализации договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы. Также была отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Путин по просьбе Пашиняна проинформировал его о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности РФ. Кроме того, были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ. В середине января сообщалось, что на границе с Азербайджаном погиб третий армянский военнослужащий.

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