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12 минут назад

Пушков призвал «наказать» Молдавию за антироссийские высказывания Санду

Россия должна занять более жесткую позицию по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после враждебных высказываний президента республики Майи Санду в адрес России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

В РФ призвали наказать Молдавию из-за высказываний Санду
Фото: ТАССТАСС

Ранее в эфире телеканала Pro TV Санду обвинила РФ в том, что в 1992 году она якобы направила в Приднестровье «своих людей» и спровоцировала вооруженный конфликт, чтобы помешать Молдавии обрести независимость.

Санду объяснила отказ Молдавии от вступления в НАТО

«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что «за газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше».

Политика,Алексей Пушков,НАТО,
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