В РФ призвали наказать Молдавию из-за высказываний Санду

«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства», — написал Пушков в своем Telegram-канале.