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26 минут назад

Лавров дал США неделю на согласие с условиями России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена на переговорах в Женеве, что дальнейшее игнорирование требований Москвы по гарантиям безопасности приведет к серьезным последствиям. На принятие окончательного решение глава МИД РФ дал неделю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на условия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением США и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — говорится в сообщении.

Лавров обратился к НАТО с новым требованием

При этом в ведомстве отметили, что на соглашение Вашингтону выделена неделя. Властям США необходимо будет представить письменную постатейную реакцию по гарантиям безопасности.

Переговоры Лаврова с Блинкеном прошли в Женеве 21 января. Встреча стала третьей попыткой России и США со странами НАТО прийти к дипломатическому решению украинского конфликта.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
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