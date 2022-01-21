Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на условия России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена на переговорах в Женеве, что дальнейшее игнорирование требований Москвы по гарантиям безопасности приведет к серьезным последствиям. На принятие окончательного решение глава МИД РФ дал неделю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением США и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что на соглашение Вашингтону выделена неделя. Властям США необходимо будет представить письменную постатейную реакцию по гарантиям безопасности.