«Надо прекращать вакханалию в отношении русских»

В Госдуме образованы группы по связям с США, Великобританией, Украиной и прибалтийскими странами. Как объясняют координаторы этих групп, они будут заниматься налаживанием контактов с парламентариями этих стран и защитой их русского населения. О целях, задачах и перспективах новых групп в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».
В Госдуме нового созыва сформировались группы по взаимодействию с парламентами других стран. Их число по сравнению с прошлым созывом уменьшилось, но при этом появились группы по связям с США, Великобританией, Украиной и прибалтийскими странами.
Координатором группы по связям с Соединенными Штатами стал первый зампредседателя комитета по международным делам, единорос Вячеслав Никонов, с Великобританией — председатель комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России — За Правду» Анатолий Аксаков, с Украиной — замглавы комитета по информационной политике, парламентарий от «Единой России» Евгений Попов, по связям со странами Прибалтики, то есть с Латвией, Литвой и Эстонией — вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Евгений Попов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что его группу ждет много работы. Он считает, что на Украине есть, с кем разговаривать, а главное — есть, о чем разговаривать.
Он напомнил, что очень хорошо знает Украину, долгое время был представителем ВГТРК в этой стране, видел все современные украинские революции и хорошо знает местных политиков и общественные организации, которые до сих пор «сохранили нормальное, адекватное» отношение к России.
«В Верховной раде тоже есть адекватные люди, с которыми можно и нужно разговаривать, однако мы не будем ограничиваться только Верховной радой.
В местных советах есть внепарламентские партии, например, партия Шария. Есть «Оппозиционная платформа — За жизнь», есть отколовшиеся от оппозиционного блока отдельные депутаты, есть отколовшиеся от «Слуги народа» депутаты, которые сохраняют адекватный взгляд на жизнь и на взаимоотношения с Россией», — сказал он.
Депутат отметил, что его группа будет налаживать и восстанавливать те связи, которые были утеряны. Он выразил мнение, что он и его коллеги многое смогут сделать на этом направлении.
«Понятно, что ту вакханалию, которая там творится в отношении русских людей и русского языка, надо прекращать.
Главная цель — восстановить хотя бы на 1-2% отношения, которых не существует на данный момент, выйти на долгосрочное сотрудничество хотя бы в нескольких областях, которое потеряно из-за глупости украинских политиков и неадекватности большинства украинских партий, восстановить связи с людьми, с общественными организациями и политиками, которые до сих пор исповедуют нормальные адекватные отношения с Москвой и всей нашей страной», — сказал Евгений Попов.
Как рассказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР, координатор группы по связям со странами Прибалтики Борис Чернышов, его группа будет заниматься налаживанием и поддерживанием дружеских отношений с теми парламентариями и общественными организациями, которые видят своей целью нормальное взаимодействие с Россией, защиту русскоговорящих граждан на территории этих стран и поддержку имиджа России.
«Всех будем приглашать к сотрудничеству вне зависимости от того, какую позицию они занимают сейчас.
Также будем менять отношение к России среди парламентариев, которые выступают против нашей страны.
Уверен, что мы сможем добиться позитивного эффекта. Будем отстаивать наших русскоговорящих граждан и поддерживать их, защищать их права — это самое главное», — сказал парламентарий «Газете.Ru».
По мнению директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, эти группы нужно было создать уже давно. Он напомнил, что ранее они уже существовали, например, Государственная дума регулярно контактировала с Конгрессом США.
«На мой взгляд, диалог парламентариев и парламентов не должен прерываться ни на секунду вне зависимости от политической погоды. В нашем случае, думаю, это решение было принято по согласованию с администрацией президента.
Отсутствие таких групп или прекращение их существования — шаг абсолютно недальновидный.
Еще более недальновидным шагом было прекращение диалога в рамках Совета Россия — НАТО, потому что такого рода структуры должны работать постоянно и способствовать возобновлению диалога и его продолжению. А иначе возникает опасность принятия необоснованных решений», — сказал эксперт «Газете.Ru».
По его словам, возобновление таких институтов взаимодействия и постоянных связей, безусловно, будет способствовать налаживанию отношений.
«На первой встрече они обменяются уже официально озвученными претензиями, этот портфель претензий быстро кончится, а дальше надо работать. Надо ликвидировать взаимное чрезмерно гипертрофированное восприятие угроз, которые исходят друг от друга», — отметил Сергей Ознобищев.