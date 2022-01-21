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1 час назад

Российско-Эмиратский Деловой совет подвёл итоги работы в 2021 году

Председатель РЭДС

Российско-Эмиратский Деловой совет подвёл итоги работы в 2021 году
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Сергей Горьков

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открыл заседание и представил планы Совета на 2022 год, среди которых запуск “Бизнес-навигатора Россия-ОАЭ”, создание системы мониторинга тендеров в ОАЭ и странах GCC для членов РЭДС, организация деловых миссий российских регионов в ОАЭ и проведение отраслевых заседаний по блокчейну и финтеху, здоровому питанию и медицине, строительству и инвестициям, а также многие другие инициативы.

Директор департамента внешних связей ТПП РФ

Александр Копков

позитивно оценил работу Совета, отметив положительную динамику развития отношений России и ОАЭ и увеличившийся товарооборот.

Исполнительный директор РЭДС, Генеральный директор компании Инкона

Алексей Бусев

представил отчет о деятельности Совета за 2021 год. За минувший год члены РЭДС провели 5 отраслевых заседаний, установив партнерские отношения с государственными структурами и компаниями в России и ОАЭ.

При поддержке Совета были организованы бизнес-миссии в ОАЭ для Московского Экспортного Центра, экспортеров Алтайского края, Кировской, Новгородской и ряда других областей, а также проведены мероприятия для эмиратских администраций и компаний в России, включая «Неделю эмирата Шарджа в России» и деловую миссию Индустриальной зоны Халифа Абу-Даби (KIZAD).

Информационным партнёром Российско-Эмиратского Делового совета в 2021 году выступил телеканал «Большая Азия». Деятельность РЭДС широко освещалась на сайте и в эфире медиаресурса. Были подготовлены телепрограммы о

«Неделе эмирата Шарджа в России»

и деловой миссии

Индустриальной зоны Халифа Абу-Даби (KIZAD)

.

В наступившем 2022-ом году телеканал «Большая Азия» продолжит работу по освещению российско-эмиратского сотрудничества, в том числе рассказывая аудитории о деятельности Российско-Эмиратского Делового совета.

На первом заседании РЭДС 2022-го года был анонсирован проект b2b-маркетплейса для российских и эмиратских компаний «Бизнес-навигатор Россия-ОАЭ». Он уже получил позитивный отклик со стороны эмиратских партнеров и будет запущен в текущем году. Платформа поможет собрать в едином пространстве актуальную и достоверную информацию о продукции заинтересованных в сотрудничестве российских и эмиратских компаний, предоставив возможность общаться напрямую и тем самым ускорить заключение контрактов.

С конструктивными предложениями по работе Совета выступили представители Правительства Москвы, СберБанка, компании PharmaGlobal и другие члены РЭДС.

Кроме того, на заседании были утверждены принципы формирования организационной структуры Совета и его состав.

Политика,Александр Копков,Сергей Горьков,Торгово-промышленная палата,Сбербанк России,Правительство Москвы,
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