В Совбезе ООН прокомментировали переговоры Блинкена и Лаврова

Об этом сообщила постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль.

«Мы должны выяснить, что произошло. Мы отслеживаем ситуацию», — приводит ТАСС её слова.

Ранее Блинкен заявил , что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.

Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.