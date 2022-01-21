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17 минут назад

В Совбезе ООН прокомментировали переговоры Блинкена и Лаврова

Совбез ООН отслеживает ситуацию с переговорами главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В Совбезе ООН прокомментировали переговоры Блинкена и Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль.

«Мы должны выяснить, что произошло. Мы отслеживаем ситуацию», — приводит ТАСС её слова.

Ранее Блинкен заявил, что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.

Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,Совбез ООН,МИД,ИТАР-ТАСС,
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