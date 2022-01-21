«Они только раззадорились»: Лавров высказался о русофобах в НАТО

Вступление государств, настроенных против России, в НАТО и Евросоюз лишь сильнее раззадорило антироссийские настроения. Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал глава МИД России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

По словам дипломата, стремление ЕС к обеспечению автономии и разработка «стратегического компаса» происходит под «сильным влиянием русофобов».

Видео дня

«Нас уверяли, как вступят в НАТО и Евросоюз, сразу успокоятся. Они не успокоились, они только раззадорились», — отметил министр.

На пресс-конференции Лавров также рассказал, что опыт общения с западными коллегами по проблемам европейской безопасности полнится примерами невыполненных обещаний.

Ранее в Женеве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Диалог закончился раньше запланированного времени и длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил в пятницу на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном тему сфер влияния в Европе.

"Говорили про сферы влияния. Нестабильная Украина, действительно, фактор нашей общей жизни политической", - сказал он.

По словам Лаврова, РФ не претендует на зоны влияния, но действия НАТО по отношению к Украине "однозначно показывают, что альянс рассматривает эту страну как зону своего влияния".

"На тех же западных Балканах пытаются еще остающиеся вне Евросоюза и НАТО страны запихать туда всеми правдами и неправдами. Отговаривают напрямую от того, чтобы эти страны имели тесные отношения с Россией и с Китаем. Это разве не попытка навязать свою зону влияния? Зоны влияния существуют, прежде всего благодаря той политике, которую колониальные державы проводили, и когда состоялась деколонизация им очень не хотелось эти зоны влияния терять", - отметил министр.

Он обратил внимание, что любые обсуждения российско-американских отношений сводятся к ситуации на Украине, а это неправильно.

"Если бы мы все по-взрослому подумали о том, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопасен с точки зрения происходящих изменений климата, с точки зрения других глобальных угроз: терроризма, наркотрафика, здоровья людей <...>. Вот чем надо заниматься. А вместе этого мы занимаемся тем, что все сводится в российско-американских отношениях к тому, как себя чувствует [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим. Это неправильно", - подчеркнул глава МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу вновь призвал прекратить бесконечное расширение НАТО.

"Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на Восток, мы его, конечно же, повторили. Энтони Блинкен повторил свою позицию насчет права выбирать союзы, я, как уже упомянул, поинтересовался, как Америка собирается выполнять свои обязательства, которые в рамках ОБСЕ, наряду с правом выбирать союзы, были одобрены на высшем уровне - обязательство не укреплять ничью безопасность за счет ущемления безопасности других. Он обещал объяснить, как США относятся к выполнению этого своего обязательства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава российского МИД напомнил, почему вопрос он нерасширении НАТО является принципиальным для РФ.

"Насчет нашего принципиального вопроса о нерасширении НАТО - нас многие спрашивают, почему? Да потому что этот блок был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против РФ, причем это записано в доктринальных документах", - сказал министр.

"И вот вам такой пример: когда восточноевропейцы, прежде всего те же поляки, страны Прибалтики рвались в НАТО, мы предупреждали Запад, что это будет ошибкой, что это никоим образом не укрепит безопасность самой НАТО и лишь будет подогревать экстремистские настроения, нас заверяли многократно - совсем наоборот, мы их примем в НАТО, и вот эти у них фобии, которые остались еще с советских времен, улягутся, и это будут мирные, добрые ваши соседи. Ровно наоборот все получилось", - отметил Лавров.

Он констатировал, что сегодня русофобское меньшинство во главе с Польшей и странами Прибалтики сегодня правит бал не только в НАТО, но и в ЕС, заставляя продолжать тупиковую антироссийскую политику по всем вопросам.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Североатлантический альянс не отступит от своей политики "открытых дверей" в плане приема новых стран. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Wikipedia

"Очень важно прояснить то, что мы не будем делать. Одной из этих вещей является то, что мы не отступим от наших фундаментальных принципов, - сказал он. - Мы готовы их защищать. Одним из них являются "открытые двери" НАТО".

В настоящее время никакого потепления в отношениях парламентов России и США не наблюдается. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в понедельник, 27 декабря.

Председатель верхней палаты российского парламента отметила, что ситуация не изменится, пока среди американских политиков будут царить русофобские настроения.

«Сегодня, к сожалению, Конгресс США, Капитолий является центром ястребов и русофобии... Они просто априори заточены на противостояние и русофобию. Конечно, в этих условиях нет никаких возможностей выходить на диалог», — пояснила Матвиенко.

Она добавила, что диалог между странами на парламентском уровне стал бы логичным и правильным продолжением контактов между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, однако пока перспектив подобного взаимодействия нет.

Президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме без допуска к трансляции журналистов 7 декабря. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы государств могут провести еще один разговор по видеосвязи до наступления Нового года.

За доктриной НАТО по сдерживанию России скрывается страх альянса перед «российской угрозой». Об этом написал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для газеты Myśl Polska.

Автор выразил мнение, что страны НАТО поверили в собственную теорию об опасности России, поэтому решили при помощи самообмана спрятаться от возникших опасений.

«Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы ее «сдерживаем», – рассказал Модзелевский о ход мыслей членов альянса.

При этом он заметил, что не все военные НАТО готовы отдавать свою жизнь, выполняя свой долг в рамках пятой статьи Вашингтонского договора.

Модзелевский считает, что Североатлантический альянс рассчитывает заставить Польшу воплотить в жизнь поставленную цель. Именно поэтому Варшаве навязывают якобы врожденную русофобию.

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) прокомментировали результаты соцопросов об отношении России и Украины друг к другу.

Председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», член СПЧ Александр Брод полагает, что украинский не в восторге от происходящего и надеется на перемены.

«Социологические опросы, проведенные на Украине и в России, ставят весьма красноречивый диагноз умонастроениям россиян и жителей Украины. Россияне проводят четкую грань между братским украинским народом, с которым связана общая история, общие радости, горести и надежды и агрессивной украинской властью, которая начиная с 2014 г. после государственного переворота взяла курс на агрессивную русофобию, демонизацию России, дискриминацию русских, живущих в стране, сокращение образования на русском языке, русскоязычных СМИ. Тем не менее россияне сохраняют надежду на то, что украинский народ изменит в будущем звериное лицо украинской политики», — говорит Брод.

В то же время, как указывает правозащитник, украинская антироссийская пропаганда добилась печальных результатов, «зомбировав украинское общество, накачав его русофобией». Однако в украинском обществе, уверен Брод, еще сохраняются здравые силы, которые видят абсурдность и недопустимость происходящего и надеются на перемены.

Еще один член СПЧ, исполнительный директор агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский полагает, что негативное отношение к России на Украине просто насаждается, а за альтернативное мнение могут карать.

«При сравнении соцопросов в глаза бросаются две вещи: более 80% россиян относятся к украинцам доброжелательно или нейтрально. На Украине 72% назвали Россию враждебной страной и только 12% – союзной страной. Распространяется ли это на русских – сказать сложно, в соцопросе нет такого критерия. О чем это может говорить? На Украине на протяжении семи лет почти во всех новостях говорится о войне с Россией, об оккупации Россией Донбасса, и это идеологическое клише все дальше наращивается. Сегодня там уже готовят закон, запрещающий «отрицание вооруженной агрессии России против Украины» (под угрозой штрафа в районе 1000 долларов). Тем самым негативное отношение к России просто насаждается. Другое мнение будет просто-напросто караться», — отмечает Вышинский.

По его мнению, в такой ситуации неудивительно, что жители Украины дали именно такие ответы на вопросы социологов.

«Это суровая украинская действительность под мощным воздействием пропаганды. Вместе с тем надо учитывать и то, что респонденты опасаются, что их ответы могут быть сопряжены с репрессиями и неприятностями. Поэтому надеюсь, что это все-таки не 72%. Изменится ли картина, сказать сложно. На моих глазах менялось соотношение тех, кто считал Россию агрессором, - с 20% до сегодняшних цифр. Если сменится политический класс, который сейчас правит бал, или изменятся его настроения, то тогда можно рассчитывать на то, что поменяются и настроения простых людей», — заключил он.

Прибалтийские страны мешают идущим переговорам между Россией и США. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», и поэтому Вашингтону «некомфортно» вести диалог с Москвой. Почему изначально нейтральные к России политики внезапно превращаются в отъявленных русофобов? Яркий пример тому показывает недавно избранный президент Эстонии.

Нынешний президент Эстонии Алар Карис выскочил минувшим летом как чертик из табакерки. В этой стране президента выбирают депутаты парламента. Заранее было ясно, что правящие партии не желают выдвигать на пост прежнюю главу государства Керсти Кальюлайд – но лишь незадолго перед голосованием, состоявшимся в августе, было названо имя директора эстонского Национального музея Кариса. Хотя он был единственным кандидатом, выбрать его удалось лишь со второго раза.

«Россия – наш сосед»

Непосредственно перед избранием Карис высказывался о России без особой враждебности.

«Россия – наш сосед, а значит, мы должны внимательно следить за тем, что там происходит», – говорил тогда Карис.

Более того, в случае своего избрания он не исключил встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Также Карис выразил готовность при случае давать интервью на русском – при общении со СМИ, представляющими русскую общину Эстонии. И этим дал повод заподозрить себя в неискренности.

«Хм, кандидат начинает с неправды, а ведь он может стать президентом. Если он в таком возрасте не владеет русским языком (как он этого добился, ума не приложу, ведь практически все люди того поколения им владеют), то сильно сомневаюсь, что он начнет его учить теперь. Поэтому либо он лукавит в том, что не владеет языком, чтобы не говорить на нем на камеру, либо в том, что будет его учить», – отметил эстонский экономист Леонид Цингиссер.

Также многие обратили внимание на то, что кандидат воздерживался высказывать свое мнение о судьбе русских школ Эстонии, которые нынешнее правительство во главе с членом Партии реформ Каей Каллас хочет полностью перевести на госязык.

Уже после избрания он повторил свое обещание вновь подтянуть русский язык. «Обещаю вам, что наступит момент, когда я буду общаться с русскоязычными жителями на русском языке», – подчеркнул избранный глава государства. Алар Карис дал понять, что «намерен вести диалог со всеми».

Позже он опять вернулся к этой теме.

«Я думаю, через некоторое время я смогу дать корректное интервью на русском языке. Русский язык потихоньку вернется, если слушать его и немного говорить», – отметил Карис в интервью с порталом Delfi.ee.

Впрочем, он не смог дать четкого ответа на вопрос, когда он заговорит по-русски – «возможно, через месяц, возможно, через три года».

Журналистка портала Delfi.ее напомнила новому главе государства, что в 2019 году его предшественница Керсти Кальюлайд ездила в Москву, где общалась с Владимиром Путиным, и спросила: готов ли Карис пригласить российского президента в Эстонию или сам побывать у него в гостях?

«Ну, конечно – в случае, если визит в первую очередь окажется хорошо заранее подготовлен, обстановка станет благоприятствовать этой встрече и, что самое важное, будет понимание: какая цель у этого визита, чего мы хотим там достичь? Если просто поедем туда поговорить, то такая встреча и даст нам какой-то сигнал, но в длинной перспективе это не имеет какого-то большого влияния. Это стоит обдумать и, конечно же, надо сперва пообщаться с соседями», – туманно ответил Алар Карис.

Также он признавался в любви к русской культуре – в частности, к творчеству Достоевского.

«Читая произведения этого великого деятеля мировой литературы, я часто поражаюсь тому, насколько глубоко можно прочувствовать и описать человеческую душу. Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше. Когда читаешь Достоевского, появляется желание стать лучше, возникает чувство сострадания к другим, ощущение, что красота действительно спасет мир», – написал Карис на своей странице в Facebook.

Но прошло совсем немного времени – и новоиспеченный президент Эстонии сменил пластинку. Теперь он начал продвигать тему конфронтации с Россией.

Кто виноват в нашествии мигрантов?

Выступая в Вильнюсе на совместном саммите президентов Латвии, Эстонии, и Литвы, Карис обвинил в нашествии мигрантов на Прибалтику и Польшу не только Белоруссию, но и Россию. «Без России этого не может происходить. Есть признаки», – уверяет Карис.

Слова о якобы причастности России к организации миграционного кризиса возымели громкий резонанс в Эстонии. Эстонские правящие начали запугивать электорат «коварным Путиным», который вот-вот «по примеру Лукашенко» обрушит на беззащитную маленькую Эстонию лавину афганцев, иракцев, курдов и африканцев.

Паника усилилась после того, как эстонская пресса начала тиражировать информацию о том, что, дескать, международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове в октябре получил разрешение на прием рейсов из Египта, Турции и Белоруссии.

Началось нагнетание страха: якобы этот аэропорт в любой момент может начать прием мигрантов из Азии и Африки, которые пойдут на штурм ближайших границ ЕС – то есть эстонских. В ноябре в Эстонии спешно начались учебные сборы Okas 2021 («Шип-2021»), для участия в которых призвали 1684 армейских резервиста. Им приказали выставить на границе с Россией 40 километров проволочного заграждения – на тех участках, где, по словам эстонских должностных лиц, «вероятность незаконного пересечения наиболее сильна».

Полез в отработку пропагандистского дискурса

Затем Алар Карис полез решать украинские дела. На встрече с руководителями Еврокомиссии и Совета Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем глава Эстонии выразил беспокойство «концентрацией российских войск в непосредственной близости от границ Украины». Карис добавил, что «непрозрачная деятельность России на границах Украины неприемлема – и ЕС должен быть готов быстро отреагировать на эскалацию, дав единый и решительный ответ». По его словам, все союзники по НАТО «должны работать вместе, чтобы изменить поведение России».

Когда же в декабре 2021-го Россия выдвинула западному блоку требование о гарантиях безопасности, Карис решительно отрубил, что «об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи». Он призвал не бояться России, а заниматься ее сдерживанием.

«Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя. Что, понятно, является одной из целей сегодняшней России – рассорить нас между собой», – считает Карис.

Более того, он призвал США не вести никаких переговоров с Россией без участия восточноевропейских членов НАТО. В связи с этим политолог Александр Носович напомнил, что Карис всего лишь повторил путь многих других президентов стран Балтии, с которыми в Москве первоначально связывали надежды на приход прагматичного вектора в отношениях с РФ.

Носович иронизирует: «В отношениях России с прибалтийскими странами нужно делать ставки, сколько времени займет путь от новой надежды до очередного разочарования. Чем больше Литва, Латвия и Эстония самоутверждаются в статусе прифронтовых государств, тем короче становится эта дистанция.

В отношении нового президента Эстонии Алара Кариса весь путь разочарования занял меньше первых ста дней его президентства. Карис вступал в должность, выражая намерение возродить диалог с Россией, посылал официальные сигналы в Москву и говорил о заинтересованности Эстонии в его встрече с Владимиром Путиным. Спустя несколько месяцев он говорит, что российские предложения к НАТО по письменным гарантиям безопасности нужно просто проигнорировать. Отложить их в сторону и вести себя с Москвой так, словно та ничего и не предлагала».

Однако уже через несколько дней Карис несколько сменил риторику и в интервью эстонскому каналу ETV+ заявил, что от возможности встречи с Путиным не отказывается – впрочем, сам предпринимать первых шагов в этом направлении он не собирается.

«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Если появится причина встретиться с Путиным, это нужно будет сделать», – уклончиво сказал Карис. И поспешно добавил: «Но в данный момент я считаю, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а государства НАТО и страны Европы все вместе».

В то же время в канцелярии Кариса 30 декабря не преминули оповестить общественность, что президент Эстонии обменялся со своим российским коллегой открытками с новогодними поздравлениями.

Как объяснить столь разноречивые сигналы? Кариса трудно причислить к убежденным русофобам. Этот 63-летний чиновник, успевший застать советское время в зрелом возрасте, человек с академическим образованием производит впечатление личности уравновешенной и трезвомыслящей. Но он оказался пленником господствующего идеологического дискурса и вынужден воспроизводить его постулаты. В современной Эстонии миф об «агрессивной России» и о «российской угрозе» настолько въелся в плоть и кровь правящего класса, что любой политик, пытающийся во всеуслышание опровергнуть эти стереотипы, рискует бесславно закончить свою карьеру.

Достаточно вспомнить одного из «отцов эстонской независимости», экс-премьер-министра, экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призывал к добрососедству с Россией и сам много работал в этом направлении – в итоге его затравили, сломали здоровье, обвинили в коррупции и вытеснили из политической системы государства. Имея перед глазами такой пример, Алар Карис просто вынужден говорить «идеологически правильные» речи.