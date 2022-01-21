Блинкен озвучил России условие для жесткого ответа США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова, что любое пересечение военными России границы Украины будет встречено предельно жестким ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я донес позицию США и наших союзников и партнеров в Европе, что мы твердо стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Мы заявили четко: если какие-либо военные России пересекут границу с Украиной, это будет рассматриваться как вторжение. Их встретят быстрым, жестким и единым ответом со стороны США и наших партнеров и союзников", - высказался Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.