Блинкен озвучил России условие для жесткого ответа США

"Я донес позицию США и наших союзников и партнеров в Европе, что мы твердо стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Мы заявили четко: если какие-либо военные России пересекут границу с Украиной, это будет рассматриваться как вторжение. Их встретят быстрым, жестким и единым ответом со стороны США и наших партнеров и союзников", - высказался Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.