Итальянский повар раскрыл предпочтения Путина

Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго, который готовил для президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева, рассказал об их кулинарных предпочтения. Об этом сообщает издание La Repubblica.
«Я готовил на 50-летие Медведева и на 18-летие его сына. Медведев скорее гурман, а Путин любит больше традиционные блюда», — рассказал Дзаго.
Кулинар добавил, что Путин ест немного, особенно на публичных мероприятиях. Впрочем, в какой-то момент Дзаго стал регулярно готовить еду на банкеты для участников совещаний по борьбе с терроризмом и Путин, по его словам, «расслабился».
Особенно российскому лидеру понравилась мочетта – вяленое нежирное мясо, которое традиционно готовят в Валле-д’Аоста.
Дзаго добавил, что итальянская и российская кухня в чем-то схожи и благодаря этому ему удалось добиться успеха в России. По словам повара, за последние 20 лет российские кулинарные традиции оказали на него влияние, однако, не кардинальное.