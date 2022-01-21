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1 час назад

Стало известно о здоровье Путина после встречи с больным COVID Лукашенко

Президент России Владимир Путин прекрасно себя чувствует после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, второй раз переболевшим COVID-19, и активно работает. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите», - заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, не было ли у президента проявлений коронавируса.

Путин сдал тест на коронавирус

По словам Пескова, глава государства продолжает работать даже в условиях распространения в стране нового штамма коронавируса «омикрон», пишут «Известия».

«Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности — и тестирование, и другие методы», - пояснил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел коронавирусом, перенеся на этот раз новый штамм «омикрон». При этом белорусский лидер подчеркнул, что перенес болезнь «на ногах», и заметил «только в конце, когда какой-то там тест сделали».

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,газета "Известия",РИА Новости,
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