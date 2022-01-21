Стало известно о здоровье Путина после встречи с больным COVID Лукашенко

Президент России Владимир Путин прекрасно себя чувствует после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, второй раз переболевшим COVID-19, и активно работает. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите», - заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, не было ли у президента проявлений коронавируса.

По словам Пескова, глава государства продолжает работать даже в условиях распространения в стране нового штамма коронавируса «омикрон», пишут «Известия».

«Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности — и тестирование, и другие методы», - пояснил Песков.