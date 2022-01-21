МИД РФ оценил приглашение Финляндии и Швеции в НАТО

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию рассматривается Россией как бесцеремонная попытка внешнего давления на политику этих стран. Об этом говорится на сайте МИД России.
17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО и развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Кроме того, проекты договоров обязуют Россию и НАТО не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.
Переговоры о гарантиях безопасности, которые прошли в начале января закончились безрезультатно. При этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе 13 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг гарантировал Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс.
В МИД России назвали заявление генсека НАТО попыткой давления.
«Рассматриваем высказывания Генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим», - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Также в МИД России подчеркнули, что «в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус – наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности».
При этом дипломаты отметили, что Россия настаивает на отказе от расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ и на возвращении блока к конфигурации на момент 1997 года.