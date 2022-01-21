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52 минуты назад

МИД РФ оценил приглашение Финляндии и Швеции в НАТО

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию рассматривается Россией как бесцеремонная попытка внешнего давления на политику этих стран. Об этом говорится на сайте МИД России.

МИД РФ оценил приглашение Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО и развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Кроме того, проекты договоров обязуют Россию и НАТО не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Переговоры о гарантиях безопасности, которые прошли в начале января закончились безрезультатно. При этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе 13 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг гарантировал Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс.

В МИД России назвали заявление генсека НАТО попыткой давления.

«Рассматриваем высказывания Генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим», - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД России подчеркнули, что «в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус – наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности».

При этом дипломаты отметили, что Россия настаивает на отказе от расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ и на возвращении блока к конфигурации на момент 1997 года.

Политика,Йенс Столтенберг,НАТО,МИД,
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