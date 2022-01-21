Володин высказался о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на следующей неделе фракции Госдумы проведут консультации о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
19 января КПРФ внесла в Думу проект обращения к президенту Владимиру Путину с призывом признать ДНР и ЛНР. В документе подчеркивается, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей этих регионов.
«Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республи», - заявили в партии.
Как отметил Володин, Сергей Миронов уже заявил, что фракция «Справедливая Россия - За правду» готова поддержать проект, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался «более масштабно», и «Единую Россию» также беспокоит вопрос защиты граждан РФ в ДНР и ЛНР.
Спикер назвал инициативу КПРФ «очень серьезной и ответственной».
«В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», - подчеркнул он.
По итогам консультаций документ рассмотрят на Совете Госдумы.
«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», - подчеркнул Володин.