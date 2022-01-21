Володин высказался о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на следующей неделе фракции Госдумы проведут консультации о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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19 января КПРФ внесла в Думу проект обращения к президенту Владимиру Путину с призывом признать ДНР и ЛНР. В документе подчеркивается, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей этих регионов.

«Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республи», - заявили в партии.

Как отметил Володин, Сергей Миронов уже заявил, что фракция «Справедливая Россия - За правду» готова поддержать проект, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался «более масштабно», и «Единую Россию» также беспокоит вопрос защиты граждан РФ в ДНР и ЛНР.

Спикер назвал инициативу КПРФ «очень серьезной и ответственной».

«В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», - подчеркнул он.

По итогам консультаций документ рассмотрят на Совете Госдумы.