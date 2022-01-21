Прибытие Лаврова в отель перед встречей с Блинкеном попало на видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель «Президент Уилсон» в Женеве в преддверии встречи с генеральным секретарем США Энтони Блинкеном. Видео публикует портал «Ruptly».
Сообщается, что двусторонние переговоры Лаврова и Блинкена пройдут в отеле в пятницу около полудня по Москве и продлятся около двух-трех часов. По итогам переговоров политики планируют провести раздельные пресс-конференции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе встречи Лавров и Блинкен обсудят внесенные Россией 15 декабря 2021 года два проекта фундаментальных документов: договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств - членов Организации Североатлантического договора.