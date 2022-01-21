Прибытие Лаврова в отель перед встречей с Блинкеном попало на видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель «Президент Уилсон» в Женеве в преддверии встречи с генеральным секретарем США Энтони Блинкеном. Видео публикует портал «Ruptly».

Сообщается, что двусторонние переговоры Лаврова и Блинкена пройдут в отеле в пятницу около полудня по Москве и продлятся около двух-трех часов. По итогам переговоров политики планируют провести раздельные пресс-конференции.