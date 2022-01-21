Пушков: Украина выдвинула России территориальные притязания

Сенатор Алексей Пушков заявил, что карта Украины с присоединенными российскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД страны Дмитрия Кулебы, это проявление территориальных притязаний Киева к Москве. Об этом он написал в своем Telegram, сообщают РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Алексей Пушков прокомментировал фотографию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена, сделанную во время их деловой встречи в Киеве.

«На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева», — написал сенатор.

Он отметил, что на карте также значатся украинскими несколько регионов современной Польши. По его словам, трудно поверить в то, что «патриотичные польские дипломаты» все еще не знают о существовании этой карты. Пушков задался вопросом, промолчат ли они и в этот раз.