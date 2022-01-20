В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
47 минут назад

Россия дала Евросоюзу совет для возобновления диалога

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что страна готова вернуться к заседанию Совета Россия — ЕС в любой момент. Он рассказал, что необходимо для возобновления диалога.

Россия дала Евросоюзу совет для возобновления диалога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чижов подчеркнул, что Совет Россия — ЕС представляет собой целую структуру, в рамках которой саммиты проходили дважды в год. Постпред напомнил, что последняя встреча России и ЕС состоялась 28 января 2014 года. Несмотря на сложившуюся политическую обстановку, взаимодействие страны и Евросоюза продолжается. Для возобновления разговора с Россией Чижов посоветовал ЕС накопить политической воли.

«Уже восемь лет прошло. Так что давно пора, как говорится. Но для этого Евросоюз должен, я бы так аккуратно политкорректно выразился, накопить достаточное количество политической воли. Но за нами дело не станет. Где нас найти — хорошо известно», — дал совет Чижов.

Ранее Чижов заявил о самостоятельной изоляции Евросоюза от диалога по безопасности. Москва не увидела добавленной стоимости для участия ЕС в дискуссиях, состоявшихся в Брюсселе и Женеве. Евросоюз заблокировал развитие разговора по многим вопросам, подчеркнул Чижов.

Политика,Владимир Чижов,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители