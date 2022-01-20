Россия дала Евросоюзу совет для возобновления диалога

«Уже восемь лет прошло. Так что давно пора, как говорится. Но для этого Евросоюз должен, я бы так аккуратно политкорректно выразился, накопить достаточное количество политической воли. Но за нами дело не станет. Где нас найти — хорошо известно», — дал совет Чижов.