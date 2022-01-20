Глава «Газпрома» получил звание Героя труда

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу», - говорится в указе.

Тем же указом экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Губернатор Ростовской области Василий Голубев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу.