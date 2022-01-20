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31 минуту назад

Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда

Главе Газпрома Алексею Миллеру присвоено звание Героя труда. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава «Газпрома» получил звание Героя труда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу», - говорится в указе.

Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

Тем же указом экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Губернатор Ростовской области Василий Голубев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу.

Политика,Василий Голубев,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,
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