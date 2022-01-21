Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на санкции США

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что ей все равно на возможные санкции США против нее. В недавнем списке Вашингтона несколько российских политиков.
«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», – отметила глава Центризбиркома.
Американские конгрессмены предложили ввести санкции против нескольких российских чиновников. Помимо Эллы Памфиловой в списке указан премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие, передает РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Вашингтоне предложили свежий проект санкций против России. В список попали также и российские бизнесмены, а документ носит громкое название «Акт привлечения к ответственности Путина».