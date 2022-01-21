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1 час назад

Памфилова заявила, что не боится санкций США

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что ей все равно на возможные санкции США против нее. В недавнем списке Вашингтона несколько российских политиков.

Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на санкции США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», – отметила глава Центризбиркома.

Американские конгрессмены предложили ввести санкции против нескольких российских чиновников. Помимо Эллы Памфиловой в списке указан премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие, передает РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Вашингтоне предложили свежий проект санкций против России. В список попали также и российские бизнесмены, а документ носит громкое название «Акт привлечения к ответственности Путина».

Политика,Михаил Мурашко,Михаил Мишустин,Элла Памфилова,Сергей Собянин,Минздрав РФ,Центризбирком России,ФедералПресс,РИА Новости,
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