Путин обсудил с Мадуро борьбу с пандемией

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро обсудил борьбу с пандемией, в том числе поставки российских вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах", - говорится в сообщении. "Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин", - добавили в Кремле.

Как отмечается в сообщении, президенты подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств. "Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны", - подчеркнули в Кремле.