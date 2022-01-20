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1 час назад

Путин обсудил с Мадуро борьбу с пандемией

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро обсудил борьбу с пандемией, в том числе поставки российских вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах", - говорится в сообщении. "Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин", - добавили в Кремле.

Как отмечается в сообщении, президенты подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств. "Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны", - подчеркнули в Кремле.

По итогам разговора президенты условились активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях.

Политика,Николас Мадуро,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ИТАР-ТАСС,
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