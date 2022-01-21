США предупредили Россию об угрозе изоляции

Военные власти США наблюдают продолжающееся наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.

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По словам представителя американского оборонного ведомства, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство.

Кирби также предупредил о последствиях для Москвы, в случае вторжения на Украину. Он отметил, что очень реальным исходом подобного нападения станет дальнейшая изоляция России на международной арене, передает «Интерфакс».